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Международный экономический форум в Орше - день третий
Сегодня третий день масштабного экономического форума в Орше. Представители бизнес-кругов Беларуси, России и Китая обсудят возможности развития малого и среднего предпринимательства в современных реалиях. Нынешний форум юбилейный, десятый. С каждым годом количество участников увеличивается. В этом году это более сотни бизнесменов, менеджеров, управленцев. На форуме уже подписано несколько соглашений. Так, побратимские связи на бумаге скрепили главы Оршанского района и Тверской городской Думы.
Меморандум о взаимодействии подписали СЭЗ "Витебск" и пилотная зона регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай-Шанхайская организация сотрудничества". Если в числе резидентов СЭЗ "Витебск" предприятий с китайским капиталом пока нет (меморандум положит начало сотрудничеству), то у Орши заключены договоры о взаимодействии с пятью регионами Китая. Товарооборот Оршанского района и КНР в прошлом году составил 8,5 млн долларов. Цифра более чем в два раза превышает показатель 2020 года.
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