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Международный форум "Антиконтрафакт 2018" открывается в Москве
Как создать благоприятные условия для развития легального бизнеса на территории ЕАЭС? Этот вопрос станет одним из основных на международном форуме "Антиконтрафакт 2018". Он открывается сегодня в Москве. Участники из России, Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана обсудят более десятка важных вопросов для Евразийского экономического союза. В частности, вопросы защиты рынка стран ЕАЭС от контрафакта и фальсификата, охраны интеллектуальной собственности, создание единой системы цифровой маркировки товаров.
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