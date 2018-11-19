Международный форум "Антиконтрафакт 2018" открывается в Москве

Как создать благоприятные условия для развития легального бизнеса на территории ЕАЭС? Этот вопрос станет одним из основных на международном форуме "Антиконтрафакт 2018". Он открывается сегодня в Москве. Участники из России, Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана обсудят более десятка важных вопросов для Евразийского экономического союза. В частности, вопросы защиты рынка стран ЕАЭС от контрафакта и фальсификата, охраны интеллектуальной собственности, создание единой системы цифровой маркировки товаров.