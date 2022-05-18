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Международный форум деловых контактов начался в Бресте
В город приехали делегации из 12 стран. Среди них Монголия, Польша, Россия, Финляндия. И еще две страны участвуют в переговорах онлайн. Работу форума разбили по секциям: инвестиции, инновации, города-побратимы, туризм и медицина. Многие предприниматели заранее изучили потенциал Брестской области и приехали уже с конкретными предложениями. Так, китайский бизнес заинтересован в поставках замороженной мясной и молочной продукции. А делегация из Бурятии - в сфере сельского хозяйства. На Дальнем Востоке хотят использовать и технологии, и технику наших аграриев. Гостей форума ждут на промышленных, туристических и медицинских объектах региона.
Продукция из Брестской области, молочная продукция, реализуется в Бурятии. Казалось бы, такое огромное расстояние - 7 тысяч километров, но, тем не менее, продукция пользуется спросом. Мы, конечно, заинтересованы обменяться опытом, посмотреть, какие технологии существуют в сельском хозяйстве.
Сергей Тележинский, начальник управления внешнеэкономических связей и инвестиционной деятельности комитета экономики Брестского облисполкома: