Международный форум деловых контактов начался в Бресте

В город приехали делегации из 12 стран. Среди них Монголия, Польша, Россия, Финляндия. И еще две страны участвуют в переговорах онлайн. Работу форума разбили по секциям: инвестиции, инновации, города-побратимы, туризм и медицина. Многие предприниматели заранее изучили потенциал Брестской области и приехали уже с конкретными предложениями. Так, китайский бизнес заинтересован в поставках замороженной мясной и молочной продукции. А делегация из Бурятии - в сфере сельского хозяйства. На Дальнем Востоке хотят использовать и технологии, и технику наших аграриев. Гостей форума ждут на промышленных, туристических и медицинских объектах региона.