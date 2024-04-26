Международный транспортный коридор "Север-Юг" предложили продлить до Африки

Страны - участницы строительства международного транспортного коридора "Север-Юг" оценивают выгоды соединения маршрута с Африкой, морским сообщением. С такой инициативой выступила российская сторона, отмечая заинтересованность экспортеров в этом рынке. Сейчас по транспортному коридору из российских портов в Иран отправляются зерно, продукты, пиломатериалы и цемент.



Мультимодальный маршрут протяженностью более 7 тысяч километров, строится как альтернатива морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Грузооборот поМТК "Север-Юг" в прошлом году вырос почти на 20 %. При этом на морском транспорте он удвоился.