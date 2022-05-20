Международный цифровой форум завершился в Минске

В белорусской столице завершился Международный цифровой форум. Эксперты, бизнесмены и представители власти говорили о цифровизации всех отраслей экономики. Внедрение инноваций в производство - одна из главных задач и для белорусской промышленности. Здесь себя уверенно чувствует БелАЗ. Среди перспективных проектов - электрические самосвалы и беспилотные машины. Также в условиях санкций работают и над импортозамещением.