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Межправсовет ЕАЭС: Иран выразил заинтересованность в получении статуса государства-наблюдателя

Иран выразил заинтересованность в получении статуса государства - наблюдателя в ЕАЭС. Об этом заявил председатель Коллегии ЕЭК. Сегодня заседание межправсовета ЕАЭС в расширенном составе проходит в Несвижском замке.

О последних новостях союзной повестки и о том, что еще обсуждали премьеры, рассказал Антон Малюта (подробности в видео).

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