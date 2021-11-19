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Межправсовет ЕАЭС пройдет сегодня в Ереване
Об электронной торговле, системе движения товаров, сертификации и продовольственной безопасности в Евразийском союзе будут говорить сегодня в Ереване. Там пройдет заседание межправсовета в широком составе. Также будут говорить о продлении нулевой ставки ввозных пошлин для электрокаров. Эта хороший стимул для увеличения количества машин на батареях на дорогах стран-участниц. Также у белорусской делегации во главе с премьер-министром пройдут двусторонние перезвоны с коллегами из Казахстана.
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