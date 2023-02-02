Межправсовет ЕАЭС пройдет в Алматы - Роман Головченко возглавляет белорусскую делегацию

Вопросы логистики, развитие перевозок и финансирование новых совместных проектов обсудят 2 февраля в Казахстане. Алматы принимает межправсовет ЕАЭС. В заседании участвует и делегация белорусского правительства во главе с премьер-министром Романом Головченко. Во второй половине дня "пятерка" встречается в узком составе. Широкий формат намечен на завтра, 3 февраля.