Межправсовет ЕАЭС соберется 25 августа в Чолпон-Ате

25 августа в Кыргызстане стартует Евразийский межправсовет. Участие в нем принимает белорусская делегация во главе с премьер-министром. Евразийская "пятерка" соберется в узком составе. Обсудят изменения по взиманию косвенных налогов при электронной торговле. Также в центре внимания создание и внедрение механизмов финансирования промышленной кооперации. Планируется и подписание проекта соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании.