ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Межправсовет по антимонопольной политике стран СНГ проходит в режиме видеоконференции

Межправсовет по антимонопольной политике стран СНГ проходит сейчас в режиме видеоконференции. На повестке дня - добросовестная конкуренция и насыщение рынков товарами и лекарствами.

Все подробности у нашего корреспондента Светланы Лукьянюк.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все