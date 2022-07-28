Межрегиональное сотрудничество - главный акцент встречи Президента Беларуси и губернатора Пермского края

Противостояние санкциям, курс на импортозамещение, усиление промышленной кооперации и последовательное увеличение торговли - такие задачи ставят перед собой Беларусь и Пермский край. Во Дворце Независимости глава государства 28 июля встретился с губернатором и делегацией региона. Как справедливо отметил Александр Лукашенко, нет ни одного российского региона, на который нельзя было бы опереться. В нынешних условиях межрегиональное сотрудничество действительно принимает стратегическое значение. Важно все: строительство, аграрная сфера, поставки техники машиностроения, лифтового и другого оборудования. И рассчитывать в этих вопросах мы должны на свои силы. С целью максимального содействия и скорейшего воплощения проектов по линии импортозамещения все вопросы согласованы на высшем уровне лидерами Беларуси и России. В этом плане абсолютно нет никаких разногласий.

По каким конкретно направлениям будет выстраиваться взаимодействие Беларуси и Пермского края, расскажет Илона Красутская.

Губернаторский четверг снова в президентском графике. На этот раз с визитом в Беларуси глава Пермского края. Сходу чувствуется энергичность и запал молодого губернатора. Вместе с ним приехали представители десяти компаний. Бизнесмены, производственники и айтишники два дня будут договариваться. График расписан по минутам.

Такую активность можно объяснить еще тем, что сказываются белорусские корни. У губернатора в свое время здесь жили родственники по материнской линии. Так что, считай, это долг перед прошлым ради будущего.

Учитывая, с какой частотой в Минске российские губернаторы (то Дальний Восток, то сибиряки) - схема отработана. Даже с поправкой на географию есть конкретный план, что предложить. Да и Президент наш всегда в пример приводит: если смогли реализовать проекты аж на Сахалине, подобное точно под силу в любом другом уголке России.

В России нет таких регионов, на которые нельзя было бы опереться. Я имею в виду ваш край. Это, что там греха таить, и богатый край, и люди очень талантливые, продвинутые. И самое главное - край перспективный, нацеленный в будущее. Вы всегда говорите, что этот край - опора России. Я с этим абсолютно согласен. И коль это является опорой огромной России, то и бог велел нам сотрудничать. Вы должны знать, что все, что мы можем сделать для россиян вообще и тем более для ваших людей, наших людей в Пермском крае, мы всегда сделаем. И даже невозможное. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Товарооборот Беларуси и Пермского края в 2021 году практически достиг полумиллиарда долларов

Начиная с классики - простой торговли, товарооборот держится на уровне около полумиллиарда. Правда, в этом полугодии видны нюансы. Наш экспорт вырос, но поставки снизились. Нужно найти баланс.

Нам необходимо дополнительные меры принимать для того, чтобы восстановить этот товарооборот. Мы должны не просто продемонстрировать всем, что мы обойдемся без тех, кто не хочет с нами работать, но мы должны продемонстрировать, что мы еще можем немало. Поэтому, пожалуйста, - мы к вашим услугам и по поставкам, и по кооперации, потому что простая торговля, ей надо заниматься. Но наиболее надежный вариант - это когда мы связаны друг с другом, наши предприятия работают по кооперации. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Три сотни компаний из Пермского региона поставляют продукцию в Беларусь. Это товары химической и машиностроительной отраслей, а также древесина.

Свыше 220 белорусских предприятий являются импортерами. Это, конечно, не предел. Гостей интересует все: от технологий до поставок техники.

После всех этих введенных санкций нам надо основываться на своем, надо развивать свое, заниматься импортозамещением во всех сферах. Давайте вместе будем это преодолевать, якобы некие барьеры. По крайней мере с президентом России у нас никаких разногласий в этом отношении нет. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Беларусь готова поделиться своими технологиями в сельском хозяйстве

С нашими продуктами в Пермском крае хорошо знакомы, там есть фирменные белорусские магазины. Все это изобилие предваряет большой путь от поля до прилавка. А чтобы было вкусно как у нас, Беларусь готова поделиться технологиями.

Мы сохранили свое сельское хозяйство тогда после распада Советского Союза. Даже вы это уже помните, люди голодали, есть нечего было. А если люди не накормлены, если они не могут себя обеспечить продуктами питания, нечего разговаривать о суверенитете, независимости и вообще о существовании. Поэтому мы тогда вцепились в некоторые отрасли. Мы сохраняли традиционные наши направления: производство, сотрудничество, школы. Но мы немало сделали для того, чтобы накормить и одеть людей. Отсюда развитие сельского хозяйства. Это главная причина - накормить и одеть людей. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Александра Лукашенко пригласили в Пермь. В следующем году столица края отпразднует 300-летие. Конечно, руководство масштабно готовится к этому событию. Колоссальные изменения ждут сам город: реконструкция парков, учреждений культуры, медицины и дорожной инфраструктуры. Учитывая объемы задач, наши специалисты могут оказать помощь в проектировании и строительстве.

Мы готовы строить под ключ. Готовы в сельском хозяйстве, в социальной сфере, в промышленности строить под ключ. Все, о чем вы договоритесь в правительстве, по вопросам, которые мы примем решения, вы можете не сомневаться - мы обязательно исполним. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь





У нас есть потребность: примерно 1700 лифтов по замене старого оборудования. Мы увеличиваем темпы жилищного строительства уже третий год подряд. И будем выходить на темпы порядка 1,5 млн кв. м. жилья в Пермском крае. А это дополнительные объемы по лифтам. Мы будем предлагать, завтра еще будем общаться по этому поводу, понимая, что много регионов приезжают на производство Республики Беларусь, чтобы можно было бы какие-то комплектующие, которые будут производиться здесь, локализовывать в Пермском крае и закрывать уральские, сибирские регионы. Это и дополнительные возможности для бизнеса Беларуси, даст возможность действительно обеспечить новые рынки сбыта. Мы вообще считаем, что сегодняшние экономические реалии - это окно возможности. У нас мозги немножко по-другому стали работать. Мы стали друг на друга чаще обращать внимание, что правильно и хорошо. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края (Россия)

В планах открытие прямого рейса Минск - Пермь

Вообще у Беларуси и Пермского края много общего. Экономики схожи: и там, и там производятся значительные мировые объемы калия, важное место занимает нефтепереработка и машиностроение. Чтобы договариваться по этим и не только вопросам было еще быстрее, в планах открытие прямого рейса Минск - Пермь.

Те вызовы, которые стоят перед Российской Федерацией и Республикой Беларусь, говорят о том, что мы должны еще больше консолидироваться и в хорошем смысле диктовать условия на международных рынках. Внутрисырьевые товары, которые мы производим, и наша главная задача, чтобы компании консолидировались в этом направлении. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края (Россия)

Сегодня у делегации состоялись и переговоры в правительстве. Как часто акцентирует губернатор, по всем вопросам полнейшее взаимопонимание.

Много предложений уже было направлено в адрес субъектов хозяйствования, в адрес властей. Наверное, правильно, что в ходе этого посещения вы сможете воочию осмотреть те предприятия, продукцию которых мы предлагаем для наших друзей и коллег из Пермского края. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

"Амкодор" поставляет в Пермский край всю линейку техники

Регион заинтересован в поставках продукции машиностроения, поэтому гости запланировали визит на "Амкодор". Предприятие поставляет в Пермский край практически всю линейку техники. По итогам прошлого года более чем на полтора млн. долларов. Акцент, конечно, на зеленую ветку - лесозаготовительную. Все-таки 70 % региона покрыто лесом.

В 2020 объем поставок вырос более чем в 3 раза, в 2021 еще добавили 260 %. В этом году поставки идут, но не совсем теми темпами, которые нужны. Поэтому этот визит поможет нам как минимум удвоиться. Андрей Яроцкий, первый заместитель гендиректора ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга"

Предприятие в целом нарастило объемы поставок в Россию. Остро проблема с комплектующими не стояла, поэтому сбавлять темп не пришлось. Курс на максимальное импортозамещение был взят задолго. Ряд позиций еще остался - его быстро закрыли благодаря российским партнерам. Дальше предприятие планирует полностью отказаться от покупки импортных комплектующих стратегического характера.

Будем полностью независимы ни от кого. Мы сделаем все возможное, чтобы поставить производство в рамках Союзного государства и быть независимо от элементной базы Запада. К концу года мы эту задачу решим. Александр Шакутин, председатель совета директоров ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга"

Продолжение экономических контактов: белорусскую делегацию пригласили на Пермский инженерный форум