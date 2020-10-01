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Межрегиональное сотрудничество с Россией приносит ощутимый экономический эффект

Об этом накануне Президент Беларуси и губернатор Брянской области говорили на встрече во Дворце Независимости. Стороны обсудили итоги VII Форума регионов. Все это - шаги для укрепления экономических связей. Что особенно актуально сейчас, когда коронавирус сильно ударил по мировой торговле и рынкам. Тем более, с Брянском у Беларуси неплохой показатель.

У этих переговоров и масштабный месседж - все-таки это шестая встреча с губернатором из России буквально за неделю.

Вдобавок упомянутый Форум регионов - пример того самого экономического перезапуска, о котором Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились недавно в Сочи. Формула проста - реальная взаимная выгода от сотрудничества. И это должно приносить ощутимый положительный эффект.

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