В вопросах агропромышленного комплекса Беларуси мелочей не бывает. Страна обеспечила собственную продовольственную безопасность, загрузила перерабатывающую промышленность и активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности мира. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, заслуженный работник сельского хозяйства Беларуси Михаил Русый в "Актуальном интервью".

По его словам, каждый работник сельского хозяйства обеспечивает занятость еще семи человек в переработке. "В АПК, как и в любом производстве, все главное. Здесь мелочей не бывает. Каждый человек нашей страны должен понять, что мы обеспечили продовольственную безопасность собственной страны, загрузили всю перерабатывающую промышленность. Каждый человек, который работает в сельском хозяйстве, обеспечивает работой семь человек в перерабатывающей промышленности", - отметил заслуженный работник сельского хозяйства Беларуси.

quote Мы активно участвуем в обеспечении продовольственной безопасности мира. Экспорт на более чем 10 млрд долларов. Наше продовольствие уходит более чем в 120 стран мира. Каждый гектар, каждая ферма, каждое рабочее место должно работать на экономику. Михаил Русый

Он напомнил о выборе, сделанном в 1990-е годы, который и привел к таким результатам. "В 1994 году было молодое государство, молодой президент. К нам приехали со всего мира тысячи консультантов. Они предлагали раздробить, поделить на фермерские участки, на участки для индивидуального производства. Глава государства поставил такую задачу: крупнотоварное производство. При том, что тот, кто хочет работать на земле, может получить свой участок. Сразу приняли закон о крестьянско-фермерском хозяйстве, дали всем возможность развиваться. Но самое главное было то, что сохранили крупнотоварное производство. Это в последующем потянуло за собой создание эффективных систем сельхозмашиностроения", - рассказал он.

По его оценке, это дало стране важные преимущества. "У нас теперь меньше расходов, есть высокоэффективные технологии. Мы научились хранить продукцию. Нам никто не диктует цены. Есть стабильность поставки. Мы сегодня производим более 1 т молока на каждого жителя, мы производим более 1 т зерна на каждого жителя. Когда называешь эти цифры где-то на международных уровнях, встречаешь восхищение или вначале недоверие какое-то. Мол, разве такое может быть? Да, такое может быть. Мы начали сами для себя выращивать горошек, начали закатывать сладкую кукурузу, луком себя обеспечили, сейчас пошли арбузы, яблоки", - подчеркнул Михаил Русый.

В заключение он отметил насыщенность внутреннего рынка и качество продукции. "Все в закромах, в магазинах полные полки, предприятия переработки заполнены, идет экспорт продукции. Чувствуешь гордость за Беларусь. Здесь самая вкусная сельскохозяйственная продукция. А белорусская - значит качественная", - заключил председатель комиссии.