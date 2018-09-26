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Михаил Бабич посетил предприятие Могилевхимволокно

Углубление интеграции с Беларусью - приоритетная задача России. Об этом в преддверии 5-го Форума регионов двух государств журналистам заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в нашей стране Михаил Бабич. Накануне дипломат официально вступил в должность и уже сегодня с рабочей поездкой посетил Могилев. Михаил Бабич подчеркнул, что стоит задача не просто развивать уровень интеграции. В приоритете развитие высокотехнологичных отраслей - промышленных предприятий с инновационным потенциалом. Также Михаил Бабич заявил, что необходимый объем нефтепродуктов, который нужен для развития белорусских предприятий, будет поставляться без ограничений. В частности, согласно достигнутым договоренностям об увеличении поставок нефтепродуктов для предприятий нефтехимии, она вырастет на 10-15 %. Что касается цены на газ, то она была установлена до 2020 года и никаких изменений не претерпит.

Сегодня дипломат посетил предприятие Могилевхимволокно, где на стадии строительства комплекс по производству полиэфирной продукции. Он позволит получать новые ассортименты синтетического волокна и увеличить поставки в российские регионы. О перспективах сотрудничества шла речь и на стройплощадке совместного предприятия "Омск Карбон Могилев" по выпуску технического углерода. В перспективе создание на его базе научно-исследовательского центра. Такая интеграция позволит выйти, по мнению посла, на обозначенные в перспективе 50 миллиардов долларов товарооборота между Россией и Беларусью. Михаил Бабич посетил сегодня и Белорусско-Российский университет, где обучаются студенты и по российской программе.

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