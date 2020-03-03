Михаил Чудаков - заместитель гендиректора МАГАТЭ - о строительстве АЭС

Еще один весомый шаг на пути к энергонезависимости Беларуси - строительство АЭС. Страна практически на пороге вступления в клуб держав с элитными ядерными технологиями. Перспективы очевидны. По предварительным прогнозам, 20 % мирового потребления энергии в этом году придется на возобновляемую и атомную энергетику, что станет самым высоким показателем за всю историю. Миссия МАГАТЭ оценила ядерную инфраструктуру Беларуси. Специалисты международного агентства работали в нашей стране больше недели и завтра готовы огласить итоги, насколько республика готова к запуску атомной станции. Накануне представители МАГАТЭ вернулись из Островца, где строится Белорусская атомная станция. Первыми впечатлениями от увиденного с нами поделился заместитель главы международного агентства Михаил Чудаков (видео).



