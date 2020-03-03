3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Михаил Чудаков - заместитель гендиректора МАГАТЭ - о строительстве АЭС
Еще один весомый шаг на пути к энергонезависимости Беларуси - строительство АЭС. Страна практически на пороге вступления в клуб держав с элитными ядерными технологиями. Перспективы очевидны. По предварительным прогнозам, 20 % мирового потребления энергии в этом году придется на возобновляемую и атомную энергетику, что станет самым высоким показателем за всю историю. Миссия МАГАТЭ оценила ядерную инфраструктуру Беларуси. Специалисты международного агентства работали в нашей стране больше недели и завтра готовы огласить итоги, насколько республика готова к запуску атомной станции. Накануне представители МАГАТЭ вернулись из Островца, где строится Белорусская атомная станция. Первыми впечатлениями от увиденного с нами поделился заместитель главы международного агентства Михаил Чудаков (видео).
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера