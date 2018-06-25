Михаил Мясникович: Беларусь стала привилегированным партнером Франции

Беларусь стала привилегированным партнером Франции. Об этом говорили сегодня во время встречи председателя Совета Республики Михаила Мясниковича c делегацией группы дружбы "Франция-Беларусь" Национального собрания этой страны. В планах - активизировать инвестиционное сотрудничество. Сегодня цифры говорят о том, что наша страна больше покупает у Франции, чем экспортирует. Во время встречи обсуждались конкретные проекты в сфере сельского хозяйства, промышленности, образования и туризма, направленные на диверсификацию экспорта.