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Михаил Мясникович: Региональное сотрудничество - опора в развитии отношений Беларуси и России

Региональное сотрудничество - опора в развитии отношений Беларуси и России. Именно на совместные компании нужно делать ставку в двусторонних отношениях. Такое мнение высказал председатель Совета Республики на встрече с губернатором Астраханской области. По словам Михаила Мясниковича, интересна промышленная кооперация. Губернатор предложил обсудить возможности Каспийского моря в продвижении белорусских товаров. Делегация из этого российского региона уже посетила ряд белорусских предприятий и более детально ознакомилась с линейкой наших автобусов и коммунальной техники.

Товарооборот между Беларусью и Астраханской областью за прошлый год составил почти 30 млн долларов (рост более 40 %). Сегодня в Астрахани работают 8 торговых домов, 3 тысячи предпринимательских структур в своем ассортименте имеют товары белорусских производителей.

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