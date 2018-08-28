Михаил Мясникович: Региональное сотрудничество - опора в развитии отношений Беларуси и России

Региональное сотрудничество - опора в развитии отношений Беларуси и России. Именно на совместные компании нужно делать ставку в двусторонних отношениях. Такое мнение высказал председатель Совета Республики на встрече с губернатором Астраханской области. По словам Михаила Мясниковича, интересна промышленная кооперация. Губернатор предложил обсудить возможности Каспийского моря в продвижении белорусских товаров. Делегация из этого российского региона уже посетила ряд белорусских предприятий и более детально ознакомилась с линейкой наших автобусов и коммунальной техники.