Михневич: Монголия открывает Беларуси новые возможности в сотрудничестве с ЕАЭС

Особую роль сотрудничества Монголии с Евразийским экономическим союзом отмечают и эксперты.

Сергей Михневич, ведущий научный сотрудник Центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН:

"Речь идет о России и Китайской Народной Республике. И, безусловно, это накладывает отпечаток и на внешнюю политику этой страны, ее заинтересованность в выстраивании связей с третьими партнерами. В этом плане у Беларуси есть хорошие возможности, в том числе и потому, что у Монголии довольно тесно развиваются связи с Евразийским экономическим союзом. В этом плане Республика Беларусь может стать серьезным выгодоприобретателем от дальнейшего такого интеграционного сотрудничества".