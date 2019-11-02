С весны микрофинансовые организации в Беларуси будут работать в новых условиях. Новации закрепил соответствующий указ Президента. Среди новшеств - ограничение максимальной процентной ставки для займов. Теперь проценты не смогут превышать 2-кратную сумму сделки. В сельской местности может появиться аналог забытой практики "кассы взаимопомощи". Расширят и услуги ломбардов.



В возможностях и ограничениях, которые прописывает документ, разбирался Евгений Каллаур. Владельцы ломбардов говорят - новации значительно упростит коммуникацию с потребителями. Ведь теперь можно будет получить займ даже под автомобиль. Также у этих микрофинансовых организаций появится возможность осуществлять и комиссионную торговлю. Например, если заемщик сразу уведомил ломбард, что свое имущество выкупать не намерен. То вещь в тот же день может выставляться на продажу. Появятся ограничения и по максимальной сумме процентов, их будет регулировать Нацбанк.





Проценты под контролем





С целью исключения недобросовестной практики, документом ограничивается и перечень вещей, которые ранее могли выступать предметом серого лизинга, когда кроме займа вы платите и стоимость своего имущества, представленного в качестве залога. Ими станут только транспортные средства и жилые помещения. Но почему так? По словам экспертов, привычные для всех мобильные телефоны и бытовая техника позволяли займодателям завышать процентные ставки без надлежащего информирования заемщиков. Зачастую проценты по таким сделкам скакали выше отметки в 500 годовых, причем потребитель услуг об этом даже не догадывался.







Новые условия работы для микрофинансовых организаций



