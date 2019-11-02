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Микрофинансовые организации в Беларуси будут работать в новых условиях
С весны микрофинансовые организации в Беларуси будут работать в новых условиях. Новации закрепил соответствующий указ Президента. Среди новшеств - ограничение максимальной процентной ставки для займов. Теперь проценты не смогут превышать 2-кратную сумму сделки. В сельской местности может появиться аналог забытой практики "кассы взаимопомощи". Расширят и услуги ломбардов.
В возможностях и ограничениях, которые прописывает документ, разбирался Евгений Каллаур. Владельцы ломбардов говорят - новации значительно упростит коммуникацию с потребителями. Ведь теперь можно будет получить займ даже под автомобиль. Также у этих микрофинансовых организаций появится возможность осуществлять и комиссионную торговлю. Например, если заемщик сразу уведомил ломбард, что свое имущество выкупать не намерен. То вещь в тот же день может выставляться на продажу. Появятся ограничения и по максимальной сумме процентов, их будет регулировать Нацбанк.
Проценты под контролем
С целью исключения недобросовестной практики, документом ограничивается и перечень вещей, которые ранее могли выступать предметом серого лизинга, когда кроме займа вы платите и стоимость своего имущества, представленного в качестве залога. Ими станут только транспортные средства и жилые помещения. Но почему так? По словам экспертов, привычные для всех мобильные телефоны и бытовая техника позволяли займодателям завышать процентные ставки без надлежащего информирования заемщиков. Зачастую проценты по таким сделкам скакали выше отметки в 500 годовых, причем потребитель услуг об этом даже не догадывался.
Новые условия работы для микрофинансовых организаций
Среди новаций документа и возврат к практике популярных еще в СССР "касс взаимопомощи на селе". Фермерам, и тем, кто реализует сельхзопродукцию, разрешили присоединяться к потребительским кооперативам и обращаться за займом. Изменения коснутся и рекламы микрофинансовых организаций. Теперь, рекламируя свои услуги, необходимо будет указать, на основании какого нормативного акта может предоставляться займ. Указ вступит в силу уже через полгода. По словам разработчиков, документ позволит снизить долговую нагрузку населения и сделает деятельность микрофинансовых организаций более прозрачной.
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