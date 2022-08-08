Милиция с воздуха контролирует ситуацию в хозяйствах Витебской области

Продолжается мониторинг объектов агропромышленного комплекса с воздуха. Правоохранители Витебского региона, в частности, милиция и сотрудники МЧС, осмотрели ситуацию с борта вертолета. Акцент сделан на хозяйства Миорского района. В каждом регионе созданы и ежедневно работают рейдовые группы по выявлению правонарушений в сфере агропромышленного комплекса.

По всем фактам бесхозяйственности уведомляются органы власти. В настоящее время изъято более 7 тонн окрашенного дизельного топлива и бензина, более 1 тонны комбикорма, которые похищались с сельхозпредприятий.

По всем фактам бесхозяйственности уведомляются органы власти. В настоящее время изъято более 7 тонн окрашенного дизельного топлива и бензина, более 1 тонны комбикорма, которые похищались с сельхозпредприятий.

Как известно, глава государства, посещая Поставский район, обратил внимание и на ряд недоработок в уборочной кампании этого года, которые локально можно наблюдать и фиксировать, в том числе с воздуха. При этом Президент потребовал обеспечить железную дисциплину, а при необходимости привлекать к этому вопросу тяжелую артиллерию - силовой блок.