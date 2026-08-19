Миллионный рубеж: хлеборобы Могилевщины принимают поздравления с рекордным намолотом

19 августа поздравления с намолотом миллиона тонн зерна принимали хлеборобы Могилевской области. Благодаря им общий каравай стал еще весомее. Немало и личных рекордов. На полях региона трудятся 289 экипажей, которые перешагнули тысячный рубеж. Появились свои 3- и 4-тысячники. Особые слова благодарности сегодня звучали в адрес лидеров жатвы.

Механизатор СПК "Колхоз "Родина" Иван Автушенко отметил, что это заслуга всех ребят и всего Белыничского района нашего.

"Мы нажали уже по 2,5 тыс. почти, там чуть-чуть экипажа больше. Все старались, все хотели достичь, чтобы хлеб был на столе, чтобы достояние было, чтобы дети наши росли здоровые, красивые и богатые. Немножко погода подвела, нам тут осталось совсем чуть-чуть", - считает комбайнер.

Надежда Котковец, помощник Президента Беларуси - инспектор по Могилевской области:

"Наши труженики сельского хозяйства заслуживают того, чтобы про них говорили добрые слова сегодня и каждый день. Есть 1 млн тонн. Это останется в памяти".

Председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко считает, что запланированные объемы у Могилевской области будут. А это не ниже уровня прошлого года.

Несколько погожих дней отделяет хлеборобов Могилевской области от финиша уборки зерновых культур. Одновременно идет сев озимых. Впереди заготовка кукурузы на силос и сенаж, а еще льна и гречихи.