Миллионный рубеж в намолоте зерна преодолели аграрии Брестской области

Уборку уже завершили 50 хозяйств региона. Отстают только в восточных районах из-за полеглости. Буря положила на землю стебли, и обмолачивать такие колосья непросто. Комбайны едут с минимальной скоростью, чтобы сохранить урожай. Кроме этого, уборку усложняют дожди. За один день в Лунинецком районе выпала половина месячной нормы осадков. Чтобы поля быстрее высыхали, в хозяйствах активно истребляют сорняки. Они удерживают влагу.