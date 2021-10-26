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Минэкономики Беларуси говорит "да" социальному предпринимательству

Минэкономики говорит "да" социальному предпринимательству. Ведомство всецело поддерживает идею появления нормативно-правового акта, регулирующего соответствующую деятельность в Беларуси. По словам экспертов, принятие на законодательном уровне понятия "социального предпринимательства" позволит государству, с одной стороны, поддержать социально ориентированный бизнес, с другой, совершенствовать механизмы такого партнерства.

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