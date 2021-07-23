3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Минэкономики Беларуси о работе с бизнес-проектами
Крупный китайский импортер пиломатериалов планирует реализовать в Беларуси инвестиционный проект в деревообработке. В планах - не только нарастить объемы закупок пилопродукции, но и создать собственное производство. Это будет производство на базе уже существующего деревообрабатывающего предприятия. Главное, чтобы продукция соответствовала международным стандартам качества и была конкурентоспособной по цене.
С этого года в Беларуси все активнее говорят о запуске нового инвестцикла, где особое внимание уделяется сокращению сроков прохождения всех процедур от идеи до реализации проекта. Минэкономики считает, что это хороший сигнал для бизнеса (видео).
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе