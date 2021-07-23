Минэкономики Беларуси о работе с бизнес-проектами

Крупный китайский импортер пиломатериалов планирует реализовать в Беларуси инвестиционный проект в деревообработке. В планах - не только нарастить объемы закупок пилопродукции, но и создать собственное производство. Это будет производство на базе уже существующего деревообрабатывающего предприятия. Главное, чтобы продукция соответствовала международным стандартам качества и была конкурентоспособной по цене.