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Минэкономики Беларуси прогнозирует рост ВВП на 2,6 % в I полугодии
Экономическое ведомство прогнозирует рост ВВП Беларуси на 2,6 % в первом полугодии. Об этом журналистам рассказал первый заместитель министра экономики Беларуси Юрий Чеботарь на заседании Совета министров по итогам социально-экономического развития страны в первом квартале года. По оценкам аналитиков, более половины белорусской экономики находится в зоне роста. Это промышленность, оптовая торговля, информация и связь. По словам экспертов, в первом полугодии промышленность останется локомотивом роста нашей экономики.
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