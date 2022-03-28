Минэкономики Беларуси: в стране нужно развивать стартапы в области импортозамещения

Минэкономики начнет активно поддерживать движение стартапов. Как отметили в ведомстве, прежде всего ставку будут делать на производственные новации в области импортозамещения. Сегодня, когда освобождается много перспективных ниш на рынке, у предпринимателей есть возможность их освоить, предложив свой продукт. Одна из мер поддержки - это стартап-марафон при участии одного из крупнейших белорусских банков. Предлагаемые идеи будут оценивать эксперты из различных сфер. Самые перспективные проекты получат инвестиции на дальнейшее развитие стартапа.