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Минэкономики Беларуси: ВВП за первый квартал года - 100 %, экспорт - чуть более сотни
ВВП Беларуси за первый квартал года сложился на уровне 100 %, экспорт - чуть более сотни. Такие данные приводит Минэкономики на основе своего анализа работы всех отраслей. Это значит, что темпы развития за первые три месяца сохраняются на уровне прошлого года, несмотря на санкционное давление на предприятия, которые выпускают премиальный экспортный товар. Об этом в "Главном эфире" рассказал профильный министр Александр Червяков. Он отметил, что большой потенциал наращивания внешних продаж - это российский рынок. Экспорт туда в 2022 году должен вырасти на 30 %. Это 5 миллиардов долларов.
Особое внимание сейчас уделяется импортозамещению. До конца месяца совместно с россиянами будет сформирован перечень товаров, обязательных к производству, чтобы исключить дублирование.
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