Минэкономики: интерес бизнеса к бирже субконтрактов повышается

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей при содействии Министерства экономики провел 11-ю биржу субконтрактов в промышленности для предприятий всех форм собственности. Ее участниками стали руководители и специалисты белорусских предприятий и организаций, а также компаний Московской, Нижегородской и Новосибирской областей. В итоге состоялось около 230 раундов переговоров между потенциальными заказчиками и поставщиками, посредствам которых были достигнуты предварительные договоренности по дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству. Эксперты отмечают: подобные деловые встречи позволяют расширять и развивать кооперационные связи между малыми, средними и крупными предприятиями.