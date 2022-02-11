Минэкономики: К 2025 году в Беларуси ожидаем до 100 тыс. электрокаров

В рамках ЕАЭС сохраняется и нулевая ставка ввозных таможенных пошлин на электромобили. Такая инициатива Беларуси была поддержана коллегами и она, конечно, способствует созданию условий для формирования рынка электрокаров. Данная льгота - это первая ступень и как основа для следующего этапа - организации производства машин на батареях и стимулирования использования экологически чистого автотранспорта.

Беларусь сделала на это ставку. И внутри страны также принимаются меры для того, чтобы белорусы все чаще выбирали именно электрокары. В конце прошлого года подписан указ "О стимулировании использования электромобилей". О главных его новациях для продавцов и покупателей экомашин и готова ли инфраструктура выдержать долгие зарядки? Об этом поговорим сейчас. Гость “Сферы интересов” - первый замминистра экономики Юрий Чеботарь (видео).