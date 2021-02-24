Минэкономики ожидает в I квартале рост ВВП на 0,3-0,5 %

Минэкономики ожидает в первом квартале рост ВВП до полупроцента. Об этом накануне рассказал профильный министр Александр Червяков. По его словам, проблемы 2020 года перешли и в новый, поэтому в январе сфера услуг дала отрицательный результат. Тем не менее в целом экономика выросла более чем на процент. Здесь особое влияние оказала промышленность, в первую очередь ключевые отрасли. Положительный результат и от IT-сферы. Упор в дальнейшем развитии будет сделан на развитие внутреннего рынка, запуск инвестиционного цикла и экспортную стратегию.