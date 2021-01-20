Минэкономики планирует пять "проектов будущего" с инвестициями почти 2 млрд рублей

Каждый из них объединит межотраслевые научно-технические и инновационные разработки в сфере электротранспорта, биофармацевтики, высокотехнологичной медицины и умного городского хозяйства. Реализация проектов позволит создать свыше двух тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест.