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Минэкономики планирует пять "проектов будущего" с инвестициями почти 2 млрд рублей

Каждый из них объединит межотраслевые научно-технические и инновационные разработки в сфере электротранспорта, биофармацевтики, высокотехнологичной медицины и умного городского хозяйства. Реализация проектов позволит создать свыше двух тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест.

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