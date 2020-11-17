Минэкономики предлагает обсудить изменения в указ о ремесленной деятельности

Предлагается обсудить изменения в указ об ремесленной деятельности. Проектом вносятся уточнения в понятие "инструмент", вводятся критерии отнесения к ремесленной деятельности, дается определение термину "деятельность, осуществляемая с применением ручного труда". В целом принятие проекта указа позволит устранить неоднозначные нормы, сократить количество обращений граждан, исключить случаи отнесения ремесленной деятельности к незаконной предпринимательской из-за неправильного трактования норм указа. Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси по 26 ноября.