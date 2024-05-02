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Минэкономики: Проекты с перечнями видов деятельности для ИП подготовлены
В Беларуси уже подготовлен проект с перечнями видов деятельности для индивидуальных предпринимателей, отметили в Минэкономики. А 15 мая их опубликуют для общественного обсуждения. Кроме того, будут проведены встречи в бизнес-ассоциациях. Напомним, в стране принят закон по вопросам предпринимательской деятельности: правительство должно определить виды деятельности, которые могут осуществлять индивидуальные предприниматели. По видам, не вошедшим в перечень, с 1 октября регистрация ИП прекратится. Предприниматели, работающие в этих сферах, смогут определиться по своему дальнейшему статусу до 1 января 2026 года.
Мы сейчас в активной стадии согласования подготовки поднормативных актов под принятый закон. Основная цель закона о предпринимателях – это дать возможность предпринимателям масштабировать свой бизнес, в простой и доступной форме перерегистрировать его в юридическое лицо, а потом дальше расти. Это и есть основная цель.
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