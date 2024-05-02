Минэкономики: Проекты с перечнями видов деятельности для ИП подготовлены

В Беларуси уже подготовлен проект с перечнями видов деятельности для индивидуальных предпринимателей, отметили в Минэкономики. А 15 мая их опубликуют для общественного обсуждения. Кроме того, будут проведены встречи в бизнес-ассоциациях. Напомним, в стране принят закон по вопросам предпринимательской деятельности: правительство должно определить виды деятельности, которые могут осуществлять индивидуальные предприниматели. По видам, не вошедшим в перечень, с 1 октября регистрация ИП прекратится. Предприниматели, работающие в этих сферах, смогут определиться по своему дальнейшему статусу до 1 января 2026 года.