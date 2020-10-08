Минэкономики прогнозирует рост ВВП Беларуси более чем на 20 %, а экспорта - до 50 миллиардов долларов. Прогнозные показатели программы социально-экономического развития Беларуси на ближайшие 5 лет накануне журналистам озвучил министр экономики Александр Червяков. По его словам, основная цель программы - улучшение благосостояния белорусов за счет восстановления роста экономики и производительности труда. В топе приоритетных направлений, согласно документу, - улучшение качества жизни, развитие предпринимательства и экспорта, а также вопросы восстановления и запуска инвестиционной активности предприятий.