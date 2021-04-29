Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 1,8 % в первом полугодии

Прибавку уже есть - чуть менее процента. Самый большой вклад внесла промышленность, при этом не только наши традиционные сырьевые отрасли, нефтепереработка и калийные удобрения, но прибавило и производство машин, оборудования, вычислительной техники. Особое внимание в правительстве сейчас уделяют долговым обязательствам реального сектора, по каждому проблемному предприятию разрабатываются планы оздоровления.