Минэкономики: в Беларуси за 9 месяцев количество юрлиц и ИП выросло до 375 тыс

В Беларуси за 9 месяцев количество юрлиц и ИП выросло до 375 тыс. Это данные Минэкономики. Как результат, увеличились их платежи в бюджет: по сравнению с аналогичным периодом 2020-го - в 1,2 раза. За январь - сентябрь поставки товаров за рубеж субъектами малого и среднего предпринимательства увеличились в 1,4 раза. А их удельный вес в общем объеме экспорта составил почти 42 %. В топ-10 основных торговых партнеров из числа стран СНГ вошли Россия и Казахстан. Положительный тренд наблюдается и в услугах: рост экспорта - в 1,2 раза, а доли малого и среднего бизнеса в общем объеме - до 50 %. Таким образом, малый и средний бизнес поступательно наращивает свой вклад в экономику Беларуси.