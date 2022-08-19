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Минэнерго Беларуси и "Газпром" обсудили сотрудничество в газовой сфере

Минэнерго Беларуси и "Газпром" обсудили сотрудничество в газовой сфере

Рабочая встреча министра энергетики Виктора Каранкевича с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером прошла в Санкт-Петербурге, сообщает БелТА со ссылкой напресс-службуМинэнерго.

"Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в газовой сфере", - отметили в пресс-службе.

В переговорах принял участие посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой.

Фото:пресс-службы Минэнерго

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