Минэнерго Беларуси усилил работу по импортозамещению в условиях санкций

Организации Минэнерго усилили работу по импортозамещению в условиях санкций. Акцент на высокотехнологичные направления и товары, укрепление межотраслевой кооперации. В рамках реализации инвестпроектов сформирован перечень из 50 позиций, производство которых будет освоено в этом году на предприятиях Минэнерго. Это оборудование и комплектующие, технологии и программное обеспечение.