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Минэнерго: успешный опыт Беларуси служит примером для стран - новичков в атомной энергетике

Энергетическая самостоятельность и серьезные конкурентные преимущества для технологического развития. Это главные плюсы БелАЭС. Беларусь остается максимально открытой для взаимодействия с международными организациями в вопросах мирного атома.

Проект БелАЭС соответствует самым высоким требованиям безопасности. Это не раз подтверждали экспертные миссии, в том числе МАГАТЭ. За время возведения БелАЭС было выполнено 8 миссий международного агентства. По словам замминистра энергетики Дениса Мороза, те наработки, которые реализовала Беларусь, МАГАТЭ преподносит для стран-новичков как образцы возведения станции.

Контроль за состоянием радиационной обстановки осуществляется в круглосуточном режиме. Данные анализируются как на самой площадке БелАЭС, так и в зоне наблюдения - на постах контроля. Всего таких 9, еще один расположен в Мядельском районе Минской области. Данные радиационного мониторинга доступны онлайн: желающие могут ознакомиться с информацией на сайте БелАЭС.

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