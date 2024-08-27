Минэнерго: успешный опыт Беларуси служит примером для стран - новичков в атомной энергетике

Энергетическая самостоятельность и серьезные конкурентные преимущества для технологического развития. Это главные плюсы БелАЭС. Беларусь остается максимально открытой для взаимодействия с международными организациями в вопросах мирного атома.

Проект БелАЭС соответствует самым высоким требованиям безопасности. Это не раз подтверждали экспертные миссии, в том числе МАГАТЭ. За время возведения БелАЭС было выполнено 8 миссий международного агентства. По словам замминистра энергетики Дениса Мороза, те наработки, которые реализовала Беларусь, МАГАТЭ преподносит для стран-новичков как образцы возведения станции.