Минфин США официально снял санкции с "Лакокраски" и "Беллесбумпрома"

США официально исключили из санкционного списка две белорусские компании. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте американского Министерства финансов.

Из основного санкционного списка Управления по контролю за иностранными активами Минфина США исключены ОАО "Лакокраска" и концерн "Беллесбумпром".

О достижении договоренности относительно отмены санкций было объявлено ранее по итогам прошедших в Минске переговоров Президента Беларуси с представителями команды Президента США во главе со спецпосланником по Беларуси Джоном Коулом.