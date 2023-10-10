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Минфин Беларуси планирует бюджет на 2024 год с дефицитом
Минфин Беларуси планирует бюджет на 2024 год с дефицитом почти в 4,8 млрд рублей. Совмин внес в Палату представителей соответствующий проект. Основной источник покрытия дефицита в будущем году, как и в нынешнем, - это остатки бюджетных денег. В 2024-м сумма этих резервов должна составить чуть более 3 млрд. Еще порядка 1 млрд 300 млн получат через заимствования на внешнем рынке. Одним из базовых налоговых источников пополнения бюджета останется НДС. В следующем году намерены собрать свыше 16 млрд. Это более половины всего плана по сбору налогов в следующем году. Не налоговых планируют получить 4,3 млрд рублей. В целом же все источники доходов должны принести в казну без малого 40 млрд рублей (39,9 млрд).
Фото: pixabay.com
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