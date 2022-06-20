3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Минфин Беларуси прокомментировал расширение возможностей финансирования экспорта
В Беларуси расширены возможности финансирования экспорта! Правительство своим недавним решением увеличило круг претендентов на получение финансовой поддержки, а также упростило процедуры. Сегодня Минфин прокомментировал новации. Так, экспортные кредиты теперь смогут получать не только производители, но и спецэкспортеры. А также управляющие компании холдингов. Новые правила дают возможность кредитования через уполномоченные организации или головную компанию холдинга. Раньше предусматривалось, что только непосредственно сам экспортер может получить нужные ресурсы. Предусмотрен и ряд других мер. Они позволят производителям легче находить и удобнее получать необходимые финансы для осуществления поставок.
Легче, проще, удобнее и, наверное, быстрее можно будет получить данные ресурсы, чтобы осуществлять соответствующие поставки. Конкретную сумму я бы не забывал, но ресурсов достаточно. Те, у кого есть нормальные экспортные проекты и контракты, все они получат свои ресурсы. Соответственно эффект: больше продадут - больше будет прирост ВВП и доходы в бюджет.
Экспорт за 5 месяцев вырос почти на 10 %
Тем временем предприятия Минпрома наращивают объемы выпуска продукции. Почти плюс 10 % за первые 5 месяцев. Аналогичными темпами прирастает и экспорт промышленной продукции. И важно отметить: удается не допустить роста складских запасов.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
Геннадий Болбатовский рассказал, в чем изюминка белорусских санаториев
Болбатовский: За последние 9 месяцев спрос на санаторные услуги в Беларуси вырос более чем на 5 %
В мире
Все
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Кая Каллас забыла про экономику Эстонии в погоне за уничтожением исторического наследия
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
В Германии задержали подростка, готовившего теракт
Регионы
Все
Происшествия
Все