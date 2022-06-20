ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Минфин Беларуси прокомментировал расширение возможностей финансирования экспорта

В Беларуси расширены возможности финансирования экспорта! Правительство своим недавним решением увеличило круг претендентов на получение финансовой поддержки, а также упростило процедуры. Сегодня Минфин прокомментировал новации. Так, экспортные кредиты теперь смогут получать не только производители, но и спецэкспортеры. А также управляющие компании холдингов. Новые правила дают возможность кредитования через уполномоченные организации или головную компанию холдинга. Раньше предусматривалось, что только непосредственно сам экспортер может получить нужные ресурсы. Предусмотрен и ряд других мер. Они позволят производителям легче находить и удобнее получать необходимые финансы для осуществления поставок.

Легче, проще, удобнее и, наверное, быстрее можно будет получить данные ресурсы, чтобы осуществлять соответствующие поставки. Конкретную сумму я бы не забывал, но ресурсов достаточно. Те, у кого есть нормальные экспортные проекты и контракты, все они получат свои ресурсы. Соответственно эффект: больше продадут - больше будет прирост ВВП и доходы в бюджет.
Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси

Экспорт за 5 месяцев вырос почти на 10 %

Тем временем предприятия Минпрома наращивают объемы выпуска продукции. Почти плюс 10 % за первые 5 месяцев. Аналогичными темпами прирастает и экспорт промышленной продукции. И важно отметить: удается не допустить роста складских запасов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все