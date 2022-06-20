Минфин Беларуси прокомментировал расширение возможностей финансирования экспорта

Легче, проще, удобнее и, наверное, быстрее можно будет получить данные ресурсы, чтобы осуществлять соответствующие поставки. Конкретную сумму я бы не забывал, но ресурсов достаточно. Те, у кого есть нормальные экспортные проекты и контракты, все они получат свои ресурсы. Соответственно эффект: больше продадут - больше будет прирост ВВП и доходы в бюджет.

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси