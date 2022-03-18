Минфин: меры поддержки предприятий в Беларуси будут применяться точечно

Меры поддержки предприятий реального сектора будут приниматься правительством точечно. Об этом заявил сегодня министр финансов. В Беларуси подписан указ Президента по обеспечению стабильного функционирования экономики. Сейчас для наших предприятий время не самое простое - нарушены традиционные цепочки поставок продукции и взаиморасчетов за нее, влияет и ценовой фактор, курсы валют. В апреле, например, многим предприятиям нужно будет платить и дивиденды за прошлый год.

