Минфин намерен углубить сотрудничество с международными финансовыми институтами

Об этом рассказал министр Максим Ермолович. В активной стадии работа по привлечению ресурсов Евразийского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. О суммах говорить преждевременно, но уже известно, что средства пойдут на поддержку учреждений здравоохранения, а также малого и среднего бизнеса в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

Максим Ермолович прокомментировал и возможные корректировки в бюджет. По его словам, уточнения будут вноситься в зависимости от того, будут ли расти расходы на здравоохранение.



