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Минфин обнародовал проект закона "О республиканском бюджете на 2021 год"

Он планируется с дефицитом в 4 миллиарда рублей. Казна остается социально ориентированной. Причем расходы на эту сферу в следующем году вырастут. На пенсии направят 15 млрд рублей, на финансирование пособий - 3,7 млрд. Весомая часть бюджета пойдет и на борьбу с коронавирусом - 800 млн рублей. Всего на здравоохранение выделят 1,7 млрд рублей, полмиллиарда на спорт, культуру и СМИ, 1,3 млрд - на образование.

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