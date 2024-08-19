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Минфин предлагает ввести маркировку ювелирных изделий

Министерство финансов подготовило проект указа, который предполагает введение обязательной маркировки ювелирных изделий в Беларуси. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Инициатива связана с хорошими результатами эксперимента, в котором приняли участие более 150 отечественных компаний. Он проводился в течение пяти лет. За это время его участниками промаркировано более 1,7 млн ювелирных изделий, или около 40 % от всех произведенных в стране украшений.

Маркировка, считают в ведомстве, минимизирует риск покупки подделок. Изделия можно будет продавать на интернет-площадках. А для производителей и торговли ускорение идентификации позволит сэкономить на логистике.

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