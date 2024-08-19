Минфин предлагает ввести маркировку ювелирных изделий

Инициатива связана с хорошими результатами эксперимента, в котором приняли участие более 150 отечественных компаний. Он проводился в течение пяти лет. За это время его участниками промаркировано более 1,7 млн ювелирных изделий, или около 40 % от всех произведенных в стране украшений.