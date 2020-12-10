Продолжение программы семейного капитала, рост заработной платы бюджетников и средства на вакцинацию от коронавируса. Минфин расставил акценты в бюджете-2021.

Дефицит республиканского бюджета по итогам года составит без малого 2,6 млрд рублей и не превысит 2 % ВВП - цифру приводят в Минфине. Все долговые обязательства будут исполнены своевременно и в полном объеме. В нынешнем году потратили существенные средства на борьбу с пандемией. В частности, прямых расходов бюджета уже осуществили на сумму 450 млн рублей. Также оказали поддержку реальному сектору экономики. Но сейчас важно не только подвести итоги этого года, но и спланировать все доходы и расходы на следующий. Накануне акценты в бюджете-2021 расставил Минфин. Это продолжение программы семейного капитала, рост заработной платы бюджетников и средства на вакцинацию от коронавируса. А что еще? Все подробности - у Антона Малюты.

Это зал заседаний правления крупнейшего коммерческого банка страны. Здесь принимаются важнейшие решения, связанные с финансами, пусть только в рамках одного учреждения. Накануне статус зала, пожалуй, повысился - здесь обсуждали ключевые вопросы для всей Беларуси. Банк стал площадкой для выездного расширенного заседания президиума Совета Республики. В центре внимания сенаторов - сбалансированность республиканского и местного бюджетов на следующий год. Участвуют также госорганы и, конечно, депутаты из всех областей.

Бюджет-2021 сохраняет социальную направленность. Уже принято решение правительства по повышению базовой ставки до 195 рублей. Дополнительно закладывается 50 миллионов на опережающий рост заработной платы низкооплачиваемых категорий граждан. Предусмотрены и надбавки врачам за работу в условиях пандемии.

Бюджет учитывает и средства на борьбу с COVID. Из них 50 миллионов получит Минздрав Беларуси на закупку двух миллионов доз вакцины от коронавируса. По оценкам специалистов, в расчете на одного человека вакцинация дешевле как минимум в десять раз, чем лечение COVID-19.