Минфин: В экстренных изменениях в бюджет нет необходимости

Минфин Беларуси не ожидает негативного развития ситуации с исполнением бюджета из-за коронавируса. Об этом сегодня рассказал министр финансов. По словам Максима Ермоловича, никаких экстренных изменений вносить в документ не нужно. Если возникнут недопоступления - они будут в полном объеме компенсированы средствами, которые Минфин хранит на своих счетах в Нацбанке. Что касается ситуации с выполнением обязательств страны по госдолгу, проблем тоже нет. Сегодня Минфин обеспечивает своевременное финансирование учреждений здравоохранения. Ведомство удовлетворяет все заявки, которые поступают от Минздрава.



