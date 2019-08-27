Министерство экономики подготовило план развития отстающих регионов Беларуси

Над документом работали совместно с облисполкомами. Сегодня его обсудили на заседании президиума Совета Министров. Основное внимание районам, которые не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Таких по стране 31. Благодаря документу к следующему году рассчитывают снизить их количество до 20. Из них еще 5 должны вплотную приблизиться к выходу из списка аутсайдеров. В первую очередь необходимо обеспечить условия не только для реального сектора, но и для привлечения трудовых ресурсов, снижения оттока населения за счет создания комфортных условий для жизни.



Внимание уделят не только развитию промышленного сектора экономики. В некоторых районах ставку сделают на сферу услуг, в частности, на туризм. Помимо проектов разработано еще более 220 инвестпредложений. Другими словами, это потенциальный пул инвестиций, они призваны способствовать экономическому развитию этих районов.