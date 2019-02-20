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Министерство экономики разработало проект указа о внедрении в Беларуси ипотеки

Этот механизм может заработать уже через два года. В правительстве обсуждались итоги социально-экономического развития за прошлый год и оценка первого квартала 2019-го. Пока новый документ назвать окончательным вариантом сложно.

В январе ВВП вырос на 0,7 %. Прогноз на год – 4 %. Ставки делают на экспорт, инвестиции и IT-сектор.

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